Вы вправе не учитывать результаты сторонней экспертизы.

В течение гарантийного срока покупатель вправе потребовать у продавца, чтобы он вернул деньги за некачественный товар (п. 3 ст. 18 Закона от 07.02.1992 № 2300–1). Покупатель может обратиться в суд, если компания не исполнит его требования. Тогда с продавца взыщут штраф в размере 50 процентов от стоимости товара (п. 6 ст. 13 Закона № 2300–1). Но, если покупатель злоупотребляет правами, компанию не станут привлекать к ответственности (п. 3 Обзора, утв. Президиумом Верховного суда 17.10.2018).

Продавец обязан провести экспертизу за свой счет, если покупатель предъявил претензию к качеству товара (п. 5 ст. 18 Закона № 2300–1). Если клиент не согласится с результатами проверки, тогда он вправе заказать экспертизу на стороне и обратиться с результатами в суд.

В вашем случае покупатель провел экспертизу самостоятельно, что не позволяет вашей компании добровольно исполнить обязательства. В этом случае судьи особождают компанию от выплаты штрафа и неустойки (определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда от 31.07.2018 № 32-КГ18-16). Сообщите об этом покупателю и попробуйте уладить спор без суда.

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