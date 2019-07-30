Да, примет.

ИФНС не примет расчет по взносам с недостоверными персональными данными [п. 7 ст. 431 НК]. Об этом страхователю сообщат в этот же или на следующий рабочий день. Если налоговики не выслали уведомление об отказе или уточнении либо требование о предоставлении пояснений, то корректировать отчетность необязательно.

Когда сотрудница меняет фамилию, то необходимо заменить паспорт и СНИЛС. При этом реквизиты паспорта меняются. А вот номер пенсионного свидетельства остается прежним. То есть в отчетности будут достоверные данные, даже если работница не успеет заменить карточку СНИЛС.

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