3430 июля 2019

Сотрудница вышла замуж. Паспорт она поменяла, а свидетельство СНИЛС еще нет. Примет ли налоговая расчет по взносам в таком случае?

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отвечает:

Да, примет.

ИФНС не примет расчет по взносам с недостоверными персональными данными [п. 7 ст. 431 НК]. Об этом страхователю сообщат в этот же или на следующий рабочий день. Если налоговики не выслали уведомление об отказе или уточнении либо требование о предоставлении пояснений, то корректировать отчетность необязательно.

Когда сотрудница меняет фамилию, то необходимо заменить паспорт и СНИЛС. При этом реквизиты паспорта меняются. А вот номер пенсионного свидетельства остается прежним. То есть в отчетности будут достоверные данные, даже если работница не успеет заменить карточку СНИЛС.

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