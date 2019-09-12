Сколько неотработанных отпускных можно удержать при увольнении?

Суды считают, что при увольнении работодатель может удержать с работника всю сумму неотработанных отпускных, даже если она превышает 20 процентов от окончательного расчета.

У работников, которые используют отпуск авансом и увольняются, возникает долг перед компанией. В такой ситуации работодатель может вернуть деньги, только удержав сумму неотработанных отпускных из окончательного расчета (абз. 5 ч. 2 ст. 137 ТК). Взыскать через суд неотработанные отпускные нельзя (определение ВС от 25.10.2013 № 69-КГ13-6).

Неясно, может ли работодатель в счет неотработанных отпускных удержать весь окончательный расчет или должен ограничиться 20 процентами. Часть судов поддерживают работников, ссылаясь на ч. 1 ст. 138 ТК: при каждой выплате зарплаты, в том числе при окончательном расчете, удержать можно только 20 процентов. Однако большинство судов на стороне работодателей, считая, что удерживать можно весь окончательный расчет. Это разовая выплата, а ТК ограничивает размер удержаний только из систематических выплат.

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