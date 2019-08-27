4927 августа 2019

Директор получил уведомление о вызове в налоговую инспекцию. При этом в уведомлении не написано, в какой день и в какое время приходить. Вправе ли компания проигнорировать такой документ? Если нет, вправе ли директор прийти в любое время, когда ему удобно?

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отвечает:

Опасно игнорировать вызов в инспекцию, даже если в нем нет времени и даты.

Налоговики вправе вызывать директора в инспекцию [подп. 4 п. 1 ст. 31 НК]. Для этого они оформляют уведомление [приложение 2 к приказу ФНС от 08.05.2015 № ММВ-7-2/189@].

Подсказка: как вести себя, если вызвали на опрос (допрос) в налоговую инспекцию >>

Если вы получили уведомление по электронке, то отправьте квитанцию о приеме, иначе налоговики могут заблокировать счет. В уведомлении инспекторы должны написать день и время либо период времени и приемные часы, когда проверяющие ждут руководителя компании.

Инспекторы не написали в документе день и время визита, поэтому направьте им мотивированный отказ и объясните причину неявки. Составьте документ в свободной форме.

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