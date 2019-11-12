2812 ноября 2019

Что делать, если инспектор ГИТ при выездной проверке просит у работодателя предоставить заверенные копии документов, не относящихся к предмету проверки? Например, по жалобе работника на несвоевременную выплату зарплаты запрашивает документы по охране труда в целом по организации.

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отвечает:

Инспектор может проводить проверку только в рамках Закона № 294-ФЗ. При этом работодатель не вправе отказываться от предоставления документов, даже если они не связаны с проведением проверки. За это компания и должностное лицо могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 19.7 и 19.4.1 КоАП как за воспрепятствование законной деятельности проверяющего и отказ от предоставления документов.

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Обратите внимание. Инспектор может потребовать любые документы для всесторонней проверки доводов, изложенных работником в жалобе, но если работодателя оштрафуют за нарушения, не входившие в предмет проверки, то у компании или должностного лица есть все основания оспорить наказание в суде.

В большинстве случаев работодатели не знают, что конкретно работник указал в жалобе, поэтому доводы сотрудников отдела кадров о том, что инспектор выходит за рамки жалобы, зачастую являются субъективными и не всегда верными.

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