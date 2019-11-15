2915 ноября 2019

Минфин внес в Правительство законопроект, который смягчает условия для тех, кто нарушает лимиты на упрощенке. Речь идет о доходах и численности?

Тема:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Да. Сейчас лимит по доходам равен 150 000 000 руб., а численность на упрощенке не должна превышать 100 работников. В Правительство внесен законопроект о том, что компания не слетит автоматически с упрощенной системы, когда нарушит ограничения. Речь идет о ситуации, когда доходы больше лимита на 50 000 000 руб., а численность превышает лимит на 30 работников. В этом случае компания сможет применять спецрежим не только в текущем году, но и в следующем.

32 ближайших изменения в Налоговом кодексе - от НДС и НДФЛ до спецрежимов и проверок >>

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Опубликован:


Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.