Да. Сейчас лимит по доходам равен 150 000 000 руб., а численность на упрощенке не должна превышать 100 работников. В Правительство внесен законопроект о том, что компания не слетит автоматически с упрощенной системы, когда нарушит ограничения. Речь идет о ситуации, когда доходы больше лимита на 50 000 000 руб., а численность превышает лимит на 30 работников. В этом случае компания сможет применять спецрежим не только в текущем году, но и в следующем.

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