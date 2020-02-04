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254 февраля 2020

У сотрудницы трое детей. Она брала отпуск без содержания, а потом больничный. Затем два дня прогуляла и устно призналась в этом. Работодатель решил уволить работницу за прогулы. Но она взяла больничный по уходу за ребенком. Вправе ли работодатель расторгнуть договор с многодетной матерью по своей инициативе?

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отвечает:

Вы вправе уволить работницу, когда у нее закончится период нетрудоспособности.

ТК дополнительно защищает работников с детьми. Многодетную мать по инициативе работодателя увольнять нельзя. Но есть исключения, когда и такую сотрудницу компания вправе уволить по статье 81 ТК.

Работодатель не обязан терпеть прогульщика из-за того, что он воспитывает малолетних детей. Прогул — это однократное грубое нарушение трудовых обязанностей (подп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК). И за такой проступок можно уволить любого сотрудника, кроме беременной женщины (ч. 1, 4 ст. 261 ТК). При этом надо выполнить процедуру дисциплинарных взысканий (ч. 2 ст. 192 ТК).

Что меняется в работе бухгалтера

Запросите у сотрудницы письменные пояснения причин, по которым она не вышла на работу. Их необходимо учитывать, чтобы выбрать вид взыскания — замечание, выговор или увольнение. Оно должно быть справедливым и соразмерным проступку. Уважительные причины отсутствия или нет, обоснован ли выбор именно увольнения, вправе оценить суд (определение Конституционного суда от 23.06.2015 № 1243-О).

Акт об отсутствии работницы и ее объяснение станут основанием для приказа об увольнении. Чтобы его издать, у работодателя есть один месяц после того, как обнаружили факт прогула сотрудницы (ч. 3 ст. 193 ТК). В срок не засчитываются периоды отпуска или нетрудоспособности прогульщика. Пока работница на больничном по уходу за ребенком или в отпуске, уволить ее нельзя (ч. 6 ст. 81 ТК, определения Московского городского суда от 22.07.2010 № 33–22024, Московского областного суда от 21.09.2010 № 33–18129).

За нарушение процедуры увольнения компанию оштрафуют (ч. 1, 2 ст. 5.27 КоАП). А работницу могут восстановить в должности (ст. 234, 394 ТК, п. 60 постановления Пленума Верховного суда от 17.03.2004 № 2). Поэтому увольте работницу после больничного.

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