Да, вы вправе учитывать в расходах арендные платежи за земельный участок.

Компания на упрощенке вправе списать расходы на аренду имущества (подп. 4 п. 1 ст. 346.16 НК). В НК не прописали исключений для аренды земли.

Что меняется в работе бухгалтера

Так как у вас упрощенка с объектом «доходы минут расходы», вы вправе учитывать траты на землю. Списывайте расходы на более позднюю из двух дат: окончание очередного периода аренды либо день фактической оплаты за этот период (п. 2 ст. 346.17 НК, письмо Минфина от 26.08.2016 № 03-11-06/2/49861). Налоговики не снимут траты.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>