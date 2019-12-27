Спланируйте, какого числа будете выдавать декабрьскую зарплату – до новогодних праздников или после. Если поторопиться или, наоборот, опоздать, трудовая инспекция может оштрафовать. Есть и другие риски– штрафы из-за НДФЛ. Смотрите, как поступать с декабрьской зарплатой в этом году.

В какой срок выдать зарплату за декабрь

В 2019 году последний рабочий день перед новогодними праздниками – 31 декабря. Дата выдачи зарплаты за декабрь зависит от сроков, которые компания установила в правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном или трудовом договорах (ч. 2 ст. 22 ТК).

Как выплатить и учесть зарплату за декабрь >>

Новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января включительно. Если в вашей компании срок выплаты зарплаты выпадает на этот промежуток времени, рассчитаться с сотрудниками работодатель обязан в последний рабочий день – 31 декабря 2019 года (ч. 8 ст. 136 ТК). Выдать зарплату можно раньше сроков, которые указаны в документах компании (письма Минтруда от 26.07.2019 № 14-1/В-582, от 12.11.2018 № 14-1/ООГ-8602 и от 25.01.2019 № 14-1/ООГ-461). Главное не позже сроков, которые установили компания и Трудовой кодекс. Специальный приказ в этой ситуации не нужен. Ведь работодатель переносит дату зарплаты по требованию кодекса, а не по собственному решению.

Если не выдать зарплату вовремя, компании грозит штраф до 50 000 руб., а руководителю – до 20 000 руб. (ч. 6 ст. 5.27 КоАП). Кроме того, работнику потребуется выплатить компенсацию за каждый день просрочки исходя из ключевой ставки (ст. 236 ТК).

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Получается, что в декабре у вас будет три выплаты – зарплата за ноябрь, аванс и зарплата за декабрь. Значит, между авансом и зарплатой за декабрь меньше 15 дней. Штрафа за это не будет. Зарплату можно выплачивать чаще двух раз в месяц, реже нельзя (ч. 6 ст. 136 ТК, письмо Минтруда от 28.11.2016 № 14-1/В-1180).

Компании рискуют, если выдают зарплату раньше срока. В том числе когда срок выпадает на период с 9-го до 15-го числа, а деньги работники получают перед праздниками. В таком случае между зарплатой за декабрь и авансом за январь получится больше 15 дней. Значит, не будет выполняться требование о выплате зарплаты не реже чем каждые полмесяца (ч. 6 ст. 136 ТК). За это трудовая инспекция вправе оштрафовать компанию на сумму до 50 000 руб. (ч. 1 ст. 5.27 КоАП).

Судебная практика по этому вопросу неоднозначная. Иногда суды считают преждевременную зарплату нарушением трудового законодательства (решение Кировского районного суда г. Саратова от 05.02.2015 по делу № 12-88/2015). Но есть и примеры, когда суды делают противоположный вывод – досрочная зарплата не ухудшает положение работников (решение Санкт-Петербургского суда от 04.04.2017 № 7-572/2017).

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Как удержать и перечислить НДФЛ

Если компания выдает зарплату в декабре, есть два варианта – уплатить НДФЛ сразу или отложить до января.

Дата получения дохода в виде зарплаты – последний день месяца (п. 2 ст. 223 НК). Срок уплаты НДФЛ – следующий рабочий день после выплаты дохода (абз. 1 п. 6 ст. 226 НК, письмо Минфина от 03.09.2018 № 03-04-06/62848). Получается, если выдать работникам деньги 31 декабря, налог можно заплатить 9 января 2020 года.

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Зарплату за декабрь и НДФЛ, удержанный 31 декабря, отразите только в разделе 1 расчета 6-НДФЛ за 2019 год. Эти суммы в разделе 2 расчета 6-НДФЛ покажите за I квартал 2020 года. Ведь срок уплаты НДФЛ в этом случае 9 января 2020 года – уже после каникул. То, что вы перечислили налог 31 декабря 2019 года, роли не играет (письмо ФНС от 01.11.2017 № ГД-4-11/22216).

Раздел 2 расчета 6-НДФЛ за I квартал 2020 года будет выглядеть так:

строка 100 – 31.12.2019;

строка 110 – 31.12.2019;

строка 120 – 09.01.2020.

Если вы решили выдать зарплату до 31 декабря 2019 года, НДФЛ с нее отразите и в разделе 1, и в разделе 2 годового расчета 6-НДФЛ. Например, зарплату, выплаченную 30 декабря 2019 года, в разделе 2 покажите так:

строка 100 – 31.12.2019;

строка 110 – 30.12.2019;

строка 120 – 31.12.2019.

Если работник уходит в отпуск сразу после праздников – с 9 января, то выдать отпускные нужно в 2019 году. Так же надо поступить, если отпуск с 10 или 11 января. Чиновники считают, что между днем выплаты и днем начала отпуска должно быть минимум три календарных дня (письмо Минтруда от 05.09.2018 № 14-1/ООГ-7157). НДФЛ с отпускных и больничных, которые работники получили в декабре, надо уплатить до 31-го числа (п. 6 ст. 226 НК).

Когда начислить и заплатить страховые взносы

Страховые взносы с зарплаты за декабрь надо начислить в последний календарный день этого месяца – 31 декабря. А перечислить – не позднее 15 января 2020 года. Этот срок в 2020 году выпадает на воскресенье, поэтому перечислить платежи можно 16-го числа. Закон не запрещает вам платить страховые взносы в декабре, но и не обязывает так поступить.

НДФЛ и страховые взносы с декабрьской зарплаты

Если доход работника с начала 2019 года превысил 1 150 000 руб., пенсионные взносы с суммы превышения начисляют по пониженному тарифу 10 процентов. А социальные взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством вообще не начисляют, если доход работника с начала года превысил 865 000 руб. (ст. 426 НК).

Таблица. Когда признавать доход работника и удерживать НДФЛ