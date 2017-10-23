48823 октября

ФНС уточнила, какие компании на УСН могут применять пониженные тарифы

ФНС России уточнила коды видов деятельности, в отношении которых компании на УСН могут применять пониженные тарифы страховых взносов (письмо от 14.09. 2017 № БС-4-11/18313@). Таких кодов четыре.

Во-первых, 85.42.9 «Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки».

Во-вторых, 42.21 «Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения».

В-третьих, 43.29 «Производство прочих строительно-монтажных работ».

В-четвертых, 88.10 «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам». 

Если компания на УСН ведет один из указанных видов деятельности, она вправе платить взносы по тарифу 20%. Главное, чтобы выручка от этого бизнеса составила минимум 70% всех поступлений, а общие доходы фирмы не превышали 79 млн. руб.

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