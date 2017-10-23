Работодатели обязаны повысить зарплату на 4%

С января 2018 года работодатели обязаны повысить сотрудникам зарплату в 1,04 раза. Текст правительственного постановления опубликован на едином портале нормативных правовых актов.

Повысить на 4 процента необходимо должностные оклады работников федеральных государственных органов.

Что касается коммерческих компаний, они обязаны пересматривать зарплату в связи с ростом цен (ст. 134 ТК РФ). Порядок индексации надо установить в локальном акте, соглашении или коллективном договоре. Но даже если в этих документах нет такого пункта, это не снимает с компании ее обязанности. Ведь индексация — это государственная гарантия по оплате труда (ст. 130 ТК РФ). И лишать работника такой гарантии нельзя.

Компаниям, которые не индексируют зарплату, грозит штраф до 50 000 руб. (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ). Чтобы его избежать, надо предусмотреть в локальном акте, например положении об оплате труда, порядок индексации. С какой периодичностью и на сколько повышать зарплату сотрудникам, работодатель решает самостоятельно. Но делать это надо с учетом инфляции или роста потребительских цен

Про аванс, зарплату и договоры с работниками