Доначисления по налогам и взносам можно будет платить с рассрочкой

Чиновники могут разрешить компаниям и предпринимателя получать рассрочку для уплаты сумм, которые инспекция доначислит по итогам проверки. Это могут быть как доначисления по налогам, так и по взносам. Такие правки планируют внести в первую часть Налогового кодекса.

Если поправки примут, то компании и предприниматели получат право просить рассрочку по уплате начислений по результатам проверки при невозможности единовременной уплаты всех сумм до истечения срока, который налоговики указали в требовании об уплате.

Рассрочку получат не все. Наличие оснований для нее будут устанавливать налоговики. Долг могут признать невозможным к уплате, если сумма денег, которая поступает на счета должника за три предшествующих подаче заявления о рассрочке месяца, окажется меньше суммы краткосрочных обязательств, которую уменьшат на доходы будущих периодов. В учет обязательств будут брать доначисленные на проверке налоги, сборы, взносы, пени и штрафы. А будущие доходы определят по бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Также должник должен будет отвечать одновременно следующим условиям: