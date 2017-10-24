13424 октября

Доначисления по налогам и взносам можно будет платить с рассрочкой

Чиновники могут разрешить компаниям и предпринимателя получать рассрочку для уплаты сумм, которые инспекция доначислит по итогам проверки. Это могут быть как доначисления по налогам, так и по взносам. Такие правки планируют внести в первую часть Налогового кодекса.

Если поправки примут, то компании и предприниматели получат право просить рассрочку по уплате начислений по результатам проверки при невозможности единовременной уплаты всех сумм до истечения срока, который налоговики указали в требовании об уплате.

Рассрочку получат не все. Наличие оснований для нее будут устанавливать налоговики. Долг могут признать невозможным к уплате, если сумма денег, которая поступает на счета должника за три предшествующих подаче заявления о рассрочке месяца, окажется меньше суммы краткосрочных обязательств, которую уменьшат на доходы будущих периодов. В учет обязательств будут брать доначисленные на проверке налоги, сборы, взносы, пени и штрафы. А будущие доходы определят по бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Также должник должен будет отвечать одновременно следующим условиям:

  • долг составляет не более 70% и не менее 30% от выручки по реализации за год, который предшествует году вступления в силу решения по итогам проверки;
  • со дня создания организации или регистрации предпринимателя до даты подачи заявления о рассрочки прошло не менее года;
  • по должнику нет дела о банкротстве;
  • компания не начала реорганизацию или ликвидацию;
  • должник не обжалуют решение по проверке в соответствии с главой 19 кодекса.
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