Московские компании должны пересчитать зарплату сотрудникам

С 1 октября 2017 года минимальный размер оплаты труда в Москве повысился до 18 742 руб. (решение Московской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 15.12.2015).
Поэтому теперь все столичные работодатели должны платить зарплату своим сотрудникам в сумме не ниже 18 742 руб. Но есть исключение. Подробности читайте в статье «МРОТ по Москве с 1 октября 2017 года».
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