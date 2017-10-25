Штраф за неперечисление денег в систему «Платон» повысят

Чиновники предлагают увеличить до 20 000 руб. штрафы для владельцев большегрузов за неперечисление платы за вред дорогам.

Владельцы автомобилей с массой более 12 тонн должны вносить в систему «Платон» плату в счет возмещения вреда, который причиняют автомобильным дорогам общего пользования федерального значения таким транспортным средством. Если этого не сделать, то будет штраф 5 000 руб. А за повторное нарушение – 10 000 руб. (ст. 12.21.3 КоАП РФ).

Если проект примут, то штраф с 5 000 руб. вырастет до 20 000 руб. Но зато он не будет зависеть от очередности нарушения. То есть и за первое. и за второе нарушение будет одинаковый штраф.