Верховный суд объяснил, как распознать трудовой договор в гражданско-правовом

Судьи объяснили, чем отличается трудовой договор от гражданско-правового (определение Верховного суда от 25 сентября 2017 г. № 66-КГ17-10). Признаки помогут компании выбрать, какой договор заключить с работником и какие аргументы приводить в случае спора с проверяющими.

Первый отличительный признак – цель договора. Для подрядчиков важно получение результата от работы, который потом передают заказчику и получают за это вознаграждение (ст. 702, 703 ГК РФ). Для сотрудника по трудовому контракту целью является само исполнение работы.

Второе отличие состоит в том, что подрядчик является самостоятельным хозяйствующим субъектом. А сотрудник по трудовому договору же обязуется выполнить работу по определенной специальности, квалификации и должности. Помимо этого его включают в штат, он подчиняется режиму труда работодателя и находится под контролем руководителя.

Третье отличие – наличие риска. Лицо, которое трудится по гражданско-правовому договору, выполняет работу на свой риск. Штатный сотрудник не несет риска, который связан с осуществлением его труда.

Компании, которая оформила договор подряда вместо трудового, грозит штраф до 100 000 руб., а директору – до 20 000 руб. (ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ).