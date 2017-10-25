Уточнили перечень необлагаемых взносами выплат

Премия к празднику страховыми взносами не облагается. К такому выводу пришли судьи АС Западно-Сибирского округа в постановлении от 06.10.2017 № А45-9844/2016.

По мнению судей, праздничная премия – это выплата социального характера. Аргументы такие:

премия не связана с выполнением трудовых обязанностей;

выплата не предусмотрена ни коллективным, ни трудовым договором;

премия выплачена разово;

размер премии одинаковый для всех работников.

Однако Минфин с таким подходом не согласен (письмо от 07.02.2017 № 03-15-05/6368). По его мнению, премия облагается взносами, так как не включена в перечень необлагаемых выплат.

Соответственно, если не начислять взносы на праздничную премию, то у налоговиков возникнут вопросы. Доказывать, что премия – социальная выплата, придется в суде.