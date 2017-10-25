18325 октября

Уточнили перечень необлагаемых взносами выплат

Премия к празднику страховыми взносами не облагается. К такому выводу пришли судьи АС Западно-Сибирского округа в постановлении от 06.10.2017 № А45-9844/2016.

По мнению судей, праздничная премия – это выплата социального характера. Аргументы такие:

  • премия не связана с выполнением трудовых обязанностей;
  • выплата не предусмотрена ни коллективным, ни трудовым договором;
  • премия выплачена разово;
  • размер премии одинаковый для всех работников.

Однако Минфин с таким подходом не согласен (письмо от 07.02.2017 № 03-15-05/6368).  По его мнению, премия облагается взносами, так как не включена в перечень необлагаемых выплат.

Соответственно, если не начислять взносы на праздничную премию, то у налоговиков возникнут вопросы. Доказывать, что премия – социальная выплата, придется в суде.


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