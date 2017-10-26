Четыре способа заменить отпуск деньгами

Сотрудники, которые летом не отгуляли весь отпуск, часто просят работодателя выдать деньги вместо отдыха. Коллеги назвали четыре способа, которые они используют в такой ситуации.

Отправляют работников в отпуск на выходные дни. В итоге сотрудник и работает, и отпускные получает. Но таким образом можно компенсировать только 14 дней отпуска.

Оформляют сотруднику одновременно отпуск и договор подряда. Перед отпуском работнику выдают отпускные, а после — вознаграждение по гражданско-правовому договору. Так работник использует отпуск и не теряет в деньгах.

Выдают компенсацию вместо дополнительных дней отпуска. Некоторые сотрудники вправе претендовать на дополнительные дни отпуска, например при ненормированном рабочем дне. Такой отпуск компания на законных основаниях может заменить денежной компенсацией.

Увольняют сотрудника и выдают ему компенсацию за неиспользованный отпуск. Сотрудникам, у которых накопилось много дней отпуска, сразу обнулить их будет сложно. Есть кардинальный способ — уволить сотрудника и выплатить компенсацию за все неиспользованные дни, а затем снова принять его на работу.

Мы попросили трудинспекторов оценить, насколько рискован каждый способ и подойдет ли он вам. Комментарии и обоснование смотрите в статье «Как компании заменяют деньгами отпуск, который работник не отгулял за лето».