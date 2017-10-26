Чиновники назвали ситуацию, когда нужно заплатить взносы с пособий

Безопаснее начислить взносы на больничное пособие, которое фонд не возместил компании. К такому выводу пришли чиновники из Минфина (письмо от 01.09.2017 № 03-15-07/56382).ФНС, в свою очередь, направила это письмо по инспекциям для использования в работе (письмо от 22.09.2017 № ЕД-4-15/19093).
Раньше такие разъяснения давал лишь Минтруд, сейчас с ним согласились и Минфин, и ФНС.
Судебная практика по этому вопросу противоречивая. Верховный суд принимал решения и «за», и «против». К примеру, в отказном определении говорится, что выплаты сотрудникам с нарушением законодательства не являются обязательным страховым обеспечением, а потому не уменьшают базу по взносам (определение Верхов- ного суда РФ от 29.08.2014 № 301-ЭС14-253).
В другом случае Верховный суд сказал, что пособия, в которых отказал фонд, нельзя автоматически квалифицировать как выплаты в пользу работников в рамках трудовых отношений. Значит, страховые взносы на эти суммы начислять не нужно (определение Верховного суда РФ от 23.11.2015 № 304-КГ15-14441).
Если не хотите спорить с проверяющими, безопаснее ориентироваться на свежие разъяснения Минфина.
Еще по теме:
- Какие выплаты положены при рождении третьего ребенка в 2017 году
- Пособие по уходу за ребенком до 3 лет в 2017 году
- Выплаты на второго ребенка в 2018 году
- Справка о неполучении пособия по уходу за ребенком до 1.5 лет (образец)
- Выплаты при рождении ребенка в 2017 году в Московской области
Соответствуете ли вы профстандарту?
Пройдите тест и определите, готовы ли вы к главному бухгалтерскому экзамену.
У вас только одна попытка.НАЧАТЬ ТЕСТ