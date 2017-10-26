Чиновники назвали ситуацию, когда нужно заплатить взносы с пособий

Безопаснее начислить взносы на больничное пособие, которое фонд не возместил компании. К такому выводу пришли чиновники из Минфина (письмо от 01.09.2017 № 03-15-07/56382).ФНС, в свою очередь, направила это письмо по инспекциям для использования в работе (письмо от 22.09.2017 № ЕД-4-15/19093).

Раньше такие разъяснения давал лишь Минтруд, сейчас с ним согласились и Минфин, и ФНС.

Судебная практика по этому вопросу противоречивая. Верховный суд принимал решения и «за», и «против». К примеру, в отказном определении говорится, что выплаты сотрудникам с нарушением законодательства не являются обязательным страховым обеспечением, а потому не уменьшают базу по взносам (определение Верхов- ного суда РФ от 29.08.2014 № 301-ЭС14-253).

В другом случае Верховный суд сказал, что пособия, в которых отказал фонд, нельзя автоматически квалифицировать как выплаты в пользу работников в рамках трудовых отношений. Значит, страховые взносы на эти суммы начислять не нужно (определение Верховного суда РФ от 23.11.2015 № 304-КГ15-14441).

Если не хотите спорить с проверяющими, безопаснее ориентироваться на свежие разъяснения Минфина.

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