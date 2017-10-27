Минфин против вычета НДС по онлайн-чеку

Компания не вправе принять к вычету сумму НДС, которая выделена в кассовом чеке. Такой вывод сделал Минфин (письмо от 25.08.2017 № 03-07-14/54643).

Если подотчетники приобретают товары в розничной торговле, они получают кассовые чеки. В онлайн-чеках продавцы на общей системе выделяют сумму НДС (п. 1 ст. 4.7 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). Поэтому возникает вопрос: можно ли заявить к вычету НДС на основании кассового чека? Чиновники считают, что нельзя.

Вычеты покупатель заявляет на основании счетов-фактур. Из этого правила есть исключение для командировочных расходов: вычет можно заявить на основании бланков строгой отчетности. Особых правил для покупки товаров в розничной торговле нет. Значит, вычет возможен только при наличии счета-фактуры.

Таким образом, если в чеке продавец выделил НДС, безопаснее не принимать его к вычету и не учитывать в расходах (письмо Минфина России от 24.01.2017 № 03-07-11/3094).

Судьи считают, что компания вправе заявить к вычету сумму налога, указанную в чеке (постановление Президиума ВАС РФ от 13.05.2008 № 17718/07). Но тогда возможны споры с проверяющими.

Еще по теме: