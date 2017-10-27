ЦБ РФ ввел новые правила оформления подотчетных документов

Компания вправе выдачу наличных денег под отчет двум работникам и более оформить одним приказом. К такому выводу Банк России пришел в письме от 13.10.2017 № 29-1-1-ОЭ/24158.

При этом в приказе должны быть такие обязательные реквизиты:

ФИО каждого из подотчетных лиц;

сумму денег, которую каждый получает под отчет;

срок, на который им выдают деньги;

подпись руководителя;

дата;

регистрационный номер документа.

Напомним, компания решает самостоятельно, какой документ оформить, чтобы выдать деньги под отчет. Можно оформить заявление, а можно издать распорядительный документ – приказ или распоряжение.

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