ЦБ РФ ввел новые правила оформления подотчетных документов

Компания вправе выдачу наличных денег под отчет двум работникам и более оформить одним приказом. К такому выводу Банк России пришел в письме от 13.10.2017 № 29-1-1-ОЭ/24158.
При этом в приказе должны быть такие обязательные реквизиты:
- ФИО каждого из подотчетных лиц;
- сумму денег, которую каждый получает под отчет;
- срок, на который им выдают деньги;
- подпись руководителя;
- дата;
- регистрационный номер документа.
Напомним, компания решает самостоятельно, какой документ оформить, чтобы выдать деньги под отчет. Можно оформить заявление, а можно издать распорядительный документ – приказ или распоряжение.
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