65027 октября

ЦБ РФ ввел новые правила оформления подотчетных документов

Компания вправе выдачу наличных денег под отчет двум работникам  и более оформить одним приказом. К такому выводу Банк России пришел в письме от 13.10.2017 № 29-1-1-ОЭ/24158.

При этом в приказе должны быть такие обязательные реквизиты:

  • ФИО каждого из подотчетных лиц;
  • сумму денег, которую каждый получает под отчет;
  • срок, на который им выдают деньги;
  • подпись руководителя;
  • дата;
  • регистрационный номер документа.

Напомним, компания решает самостоятельно, какой документ оформить, чтобы выдать деньги под отчет. Можно оформить заявление, а можно издать распорядительный документ – приказ или распоряжение.

Советуем почитать:

Дорогой коллега, «Главбух» помогает готовить не только отчетность!
оформите подписку сегодня и получите мощный кухонный комбайн для ваших кулинарных шедевров!
Быстрее нажимайте на кнопку «Распечатать счет»
Распечатать счет

На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону 8 (800) 222-15-72.

Тема: 

Комментарии (0)



Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.