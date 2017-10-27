38727 октября

Станет больше оснований для внеплановых проверок трудовыми инспекциями

Работодателей будут проверять вне плана, если они нарушают правила оформления трудовых отношений. Соответствующий законопроект № 1181957-6 Госдума приняла в первом чтении.

В статье 320 Трудового кодекса появится два новых основаниях для назначения внеплановой проверки.

Первое – работник пожаловался, что компания не оформляет с ним трудовые отношения.

Второе – работник сообщил в трудовую инспекцию, что компания заключает с ним договора ГПХ вместо трудовых.

Если нарушение подтвердят, компании грозит штраф в размере до 100 000 руб., а ее должностному лицу – до 20 000 руб. (п. 4 ст. 5.27 КоАП РФ).

Напомним, сейчас основанием для внеплановой проверки является угроза причинения вреда жизни и здоровью работников

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