ФНС уточнила правила заполнения 6-НДФЛ

В 6-НДФЛ за 9 месяцев отражайте премии по новым правилам. ФНС уточнила, что считать датой для квартальных, годовых и ежемесячных премий (письма от 06.10.2017 № ГД-4-11/20217 и от 14.09.2017 № БС-4-11/18391).

Производственные премии за квартал или год отражайте в 6-НДФЛ на дату их выплаты. Не важно, когда директор подписал приказ о премировании.

Пример:



Директор ООО «Мир» подписал приказ на выплату сотрудникам премий за III квартал 7 ноября. Деньги работники получили 20 ноября. В этот же день бухгалтер удержал НДФЛ. Выплату он отразит в 6-НДФЛ за 2017 год, так как премии относятся к IV кварталу.

Раздел 2 расчета заполнит следующим образом. По строке 100 покажет дату дохода — 20.11.2017, в этот день сотрудники получили деньги. Ту же дату внесет в строку 110 — день, когда нужно удержать налог. Дата для строки 120 — 21.11.2017. Это срок, когда надо перечислить НДФЛ в бюджет.

Премию, которую платите по итогам месяца, отражайте в 6-НДФЛ так же, как и зарплату. Дата дохода у обеих выплат одинаковая — последний день месяца, за который их начисляют.

Пример:



ООО «Радуга» 25 сентября начислило сотрудникам производственную премию за август — 100 000 руб. Выплатили ее 5 октября, то есть уже в IV квартале. По строке 020 расчета 6-НДФЛ за 9 месяцев бухгалтер отразил доход сотрудников — 100 000 руб. По строке 040 показал рассчитанный НДФЛ — 13 000 руб. (100 000 ₽ × 13%).

Когда бухгалтер будет заполнять расчет за год, удержанный налог покажет по строке 070 раздела 1. Раздел 2 заполнит следующим образом. По строке 100 отразит дату дохода — 31.08.2017, раз премия за август. По строке 110 — 05.10.2017, то есть день, когда премию выдали сотрудникам и удержали налог. По строке 120 — 06.10.2017, это крайний срок для уплаты НДФЛ.

Еще по теме: