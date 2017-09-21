В таком случае ваша компания вправе учесть расходы на изготовление станка, только когда введет его в эксплуатацию.

Организации на упрощенке не списывают стоимость основных средств через амортизацию, но отражают такие расходы после ввода активов в эксплуатацию. Поскольку вы изготовите станок в этом году, считается, что вы создали основное средство на спецрежиме. В этом случае учитывайте расходы поквартально равными долями в течение налогового периода, в котором введете актив в эксплуатацию (подп. 1 п. 3 ст. 346.16, подп. 4 п. 2 ст. 346.17 НК РФ).

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