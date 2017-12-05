345 декабря

Компания записала неверный ОКТМО в расчете по взносам. Надо ли подавать уточненку?

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отвечает:

Подавать не обязательно.

ОКТМО компания записывает в строке 010 раздела 1 расчета (п. 5.2приложения 2 к приказу № ММВ-7-11/551@). Ошибка в ОКТМО не влияет на взносы. Поэтому компания сама решает, подавать ей уточненку или нет (п. 1 ст. 81 НК РФ).

Если страхователь решит направить корректировку, то заполните все разделы, что и в первоначальном расчете. Не сдавайте только разделы 3, иначе данные задвоятся. Ошибку могут обнаружить и налоговики. В таком случае инспекторы направят компании требование подать уточненку или представить пояснения. Если компания не захочет уточнять расчет по взносам, подайте пояснения.

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