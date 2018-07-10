Обычное заболевание врачи отмечают в графе «Причина нетрудоспособности» кодом 09. При оплате таких больничных соблюдайте ограничение 60 календарных дней. Последующие дни при обычном заболевании родителю не оплачивайте. Если врач выписал листок нетрудоспособности в связи с особо тяжелым заболеванием ребенка, вы увидите в графе код 12. По таким больничным можно оплатить до 90 календарных дней. В течение года суммируйте дни ухода за ребенком по больничным с кодами 09 и 12. Сравните этот показатель с максимальным общим количеством оплачиваемых дней. Он составляет 90 календарных дней.