2110 июля 2018

Ребенок в возрасте до семи лет с особо тяжелым заболеванием может в течение года болеть еще и обычными болезнями. Как бухгалтеру применять лимиты дней в этом случае?

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отвечает:

Обычное заболевание врачи отмечают в графе «Причина нетрудоспособности» кодом 09. При оплате таких больничных соблюдайте ограничение 60 календарных дней. Последующие дни при обычном заболевании родителю не оплачивайте. Если врач выписал листок нетрудоспособности в связи с особо тяжелым заболеванием ребенка, вы увидите в графе код 12. По таким больничным можно оплатить до 90 календарных дней. В течение года суммируйте дни ухода за ребенком по больничным с кодами 09 и 12. Сравните этот показатель с максимальным общим количеством оплачиваемых дней. Он составляет 90 календарных дней.

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