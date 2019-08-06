Примените имущественный вычет к стоимости подарка.

Сотрудник вправе получить имущественный вычет в компании. Для этого «физик» представляет работодателю уведомление из налоговой о праве на вычет по форме (утв. приказом ФНС от 14.01.2015 № ММВ-7-11/3@).

Компания применяет имущественный вычет ко всем доходам сотрудника, которые облагаются НДФЛ по ставке из пункта 1 статьи 224 НК. То есть по ставке 13 процентов. Исключение составляют дивиденды, доходы от выигрышей в лотереях и азартных играх (абз. 2 п. 3 ст. 210 НК). К таким выплатам применить вычет нельзя.

Подарки от компании облагаются НДФЛ по ставке 13 процентов. А значит, к стоимости подарочного сертификата нужно применить имущественный вычет. Если доходы работника меньше, чем размер налогового вычета, то НДФЛ не удерживайте.

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