3130 октября 2019

Как оформить дисциплинарное взыскание?

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отвечает:

Прежде чем применить дисциплинарное взыскание, документально подтвердите факт нарушения трудовой дисциплины. Для этого подойдет служебная записка непосредственного руководителя или акт, который этот руководитель составил в присутствии двух свидетелей и более.

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Потребуйте у работника письменное объяснение. Если в течение двух рабочих дней вы не получили объяснение, составьте соответствующий акт (ч. 1 ст. 193 ТК). Издайте приказ о дисциплинарном взыскании. Ознакомьте работника с приказом под подпись в течение трех рабочих дней со дня издания приказа, не считая дней отсутствия сотрудника на работе. Если работник отказался расписаться в том, что с приказом он ознакомлен, составьте соответствующий акт. Дисциплинарное взыскание можно назначить не позднее определенного срока. Какие сроки соблюдать – смотрите в таблице ниже.

Таблица. В какой срок можно применить дисциплинарное взыскание

Характер проступка

Сроки, в течение которых можно наказать сотрудника

Дисциплинарный проступок обнаружил сотрудник компании

Не позднее одного месяца со дня, когда обнаружили проступок. Течение этого срока приостанавливается на время болезни и отпуска сотрудника, а также на время, чтобы получить мнение профсоюза, если он есть в компании

Проступки, которые обнаружил ревизор, аудитор или другой проверяющий. Например, хищение, растрата денежных средств

Не позднее двух лет со дня совершения

Проступки, связанные с нарушением запретов и ограничений, неисполнением обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции

Не позднее трех лет со дня совершения

Иные проступки: прогул, разглашение коммерческой тайны, появление на работе в пьяном виде и пр.

Не позднее шести месяцев со дня совершения

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