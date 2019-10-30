Как оформить дисциплинарное взыскание?

Прежде чем применить дисциплинарное взыскание, документально подтвердите факт нарушения трудовой дисциплины. Для этого подойдет служебная записка непосредственного руководителя или акт, который этот руководитель составил в присутствии двух свидетелей и более.

Что меняется в работе бухгалтера в 2020 году

Потребуйте у работника письменное объяснение. Если в течение двух рабочих дней вы не получили объяснение, составьте соответствующий акт (ч. 1 ст. 193 ТК). Издайте приказ о дисциплинарном взыскании. Ознакомьте работника с приказом под подпись в течение трех рабочих дней со дня издания приказа, не считая дней отсутствия сотрудника на работе. Если работник отказался расписаться в том, что с приказом он ознакомлен, составьте соответствующий акт. Дисциплинарное взыскание можно назначить не позднее определенного срока. Какие сроки соблюдать – смотрите в таблице ниже.

Таблица. В какой срок можно применить дисциплинарное взыскание

Характер проступка Сроки, в течение которых можно наказать сотрудника Дисциплинарный проступок обнаружил сотрудник компании Не позднее одного месяца со дня, когда обнаружили проступок. Течение этого срока приостанавливается на время болезни и отпуска сотрудника, а также на время, чтобы получить мнение профсоюза, если он есть в компании Проступки, которые обнаружил ревизор, аудитор или другой проверяющий. Например, хищение, растрата денежных средств Не позднее двух лет со дня совершения Проступки, связанные с нарушением запретов и ограничений, неисполнением обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции Не позднее трех лет со дня совершения Иные проступки: прогул, разглашение коммерческой тайны, появление на работе в пьяном виде и пр. Не позднее шести месяцев со дня совершения

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>