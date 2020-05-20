Шансы есть, но особо рассчитывать на этот аргумент не стоит. Налоговики после осмотра составляют протокол, в котором должны расписаться как минимум двое понятых (п. 2 ст. 98, п. 5 ст. 92 НК). Они не должны быть заинтересованы в результатах проверки (п. 3 ст. 92, п. 3 ст. 98 НК). В противном случае протокол осмотра не считается доказательством нарушений со стороны компании (п. 4 ст. 101 НК).

Что меняется в работе бухгалтера

Иногда судьи не принимают протоколы с подписями работников компании в качестве доказательства ее вины (Четвертый арбитражный апелляционный суд от 22.01.2015 по делу № А19-8224/2014). Но есть и суды, которые поддерживают инспекторов, даже если они привлекли в качестве понятых сотрудников организации. Аргументы такие. Привлекать в качестве понятых можно любых физических лиц, в том числе работников. Если компания не смогла объяснить, почему ее работники заинтересованы в результате проверки, то протокол с их подписями законен (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 03.12.2018 № Ф09-6893/18).

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