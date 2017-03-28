Большинство компаний впервые отчет о стаже работников по форме СЗВ-СТАЖ будут сдавать по итогам 2017 года. Крайний срок – 1 марта 2018 года. Но в двух случаях отчет потребуется сдать уже в этом году.

Первый – сотрудник выходит на пенсию. В этом случае в отчете надо заполнит только разделы 4 и 5.

Второй – компания ликвидируется до окончания 2017 года.

Если же работник увольняется в течение года, досрочно сдавать СЗВ-СТАЖ не нужно. Надо только копию СЗВ-СТАЖ выдать на руки работнику.

Подробнее читайте «СЗВ-СТАЖ новая отчетность для всех работодателей».