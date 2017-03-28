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Кому сдавать СЗВ-СТАЖ в 2017 году

28 марта 513 просмотров

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Большинство компаний впервые отчет о стаже работников по форме СЗВ-СТАЖ будут сдавать по итогам 2017 года. Крайний срок – 1 марта 2018 года. Но в двух случаях отчет потребуется сдать уже в этом году.

Первый – сотрудник выходит на пенсию. В этом случае в отчете надо заполнит только разделы 4 и 5.

Второй – компания ликвидируется до окончания 2017 года.

Если же работник увольняется в течение года, досрочно сдавать СЗВ-СТАЖ не нужно. Надо только копию СЗВ-СТАЖ выдать на руки работнику.

Подробнее читайте «СЗВ-СТАЖ новая отчетность для всех работодателей».

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Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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