Банки стали чаще блокировать счета компаний и предпринимателей. По данным общественной организации «Деловая Россия», отказ в проведении операций с начала 2017 года получили уже около 500 000 клиентов.
Как убедить банк разблокировать счет, и что делать, если банк не принимает подпись директора, списывает большую комиссию и подозревает компанию в отмывании доходов, читайте в статье из нового номера журнала.
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