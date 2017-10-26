Отделение ПФР по Москве и Московской области напомнило компаниям и предпринимателям, какие реквизиты ставить в платежке на уплату штрафа за несдачу СЗВ-М.

Размер штрафа зависит от числа работников, по которым не сдали сведения, и составляет 500 руб. за каждого (ст. 17 Федерального закона от 01.04.96 № 27-ФЗ).