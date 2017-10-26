11826 октября

ПФР по Москве и области уточнил реквизиты в платежке на уплату штрафа

Отделение ПФР по Москве и Московской области напомнило компаниям и предпринимателям, какие реквизиты ставить в платежке на уплату штрафа за несдачу СЗВ-М.

Размер штрафа зависит от числа работников, по которым не сдали сведения, и составляет 500 руб. за каждого (ст. 17 Федерального закона от 01.04.96 № 27-ФЗ).

Реквизит

Москва

Московская область

КБК

392 1 16 20010 06 6000 140

392 1 16 20010 06 6000 140

ИНН

7703363868

7703363868

КПП

770301001

770301001

Получатель

УФК по г. Москве (для ГУ — Отделения ПФР по г. Москве и Московской области)

УФК по Московской области (для ГУ — Отделения ПФР по г. Москве и Московской области)

Банк получателя

ГУ Банка России по ЦФО

ГУ Банка России по ЦФО

БИК

044525000

044525000

счет

40101810045250010041

40101810845250010102
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