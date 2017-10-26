Отделение ПФР по Москве и Московской области напомнило компаниям и предпринимателям, какие реквизиты ставить в платежке на уплату штрафа за несдачу СЗВ-М.
Размер штрафа зависит от числа работников, по которым не сдали сведения, и составляет 500 руб. за каждого (ст. 17 Федерального закона от 01.04.96 № 27-ФЗ).
|
Реквизит
|
Москва
|
Московская область
|
КБК
|
392 1 16 20010 06 6000 140
|
392 1 16 20010 06 6000 140
|
ИНН
|
7703363868
|
7703363868
|
КПП
|
770301001
|
770301001
|
Получатель
|
УФК по г. Москве (для ГУ — Отделения ПФР по г. Москве и Московской области)
|
УФК по Московской области (для ГУ — Отделения ПФР по г. Москве и Московской области)
|
Банк получателя
|
ГУ Банка России по ЦФО
|
ГУ Банка России по ЦФО
|
БИК
|
044525000
|
044525000
|
счет
|
40101810045250010041
|
40101810845250010102
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