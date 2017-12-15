О новой инструкции уведомите сотрудников заранее, если меняете их трудовые обязанности. Но не путайте обязанности с трудовой функцией, это разные понятия.

Трудовые обязанности — это действия, которые должен выполнять работник, а функции — работа в должности согласно штатному расписанию (ст. 15, 57 ТК РФ). Функции можно менять только с согласия сотрудника. Ведь если меняются функции, то работника переводят на другую должность. А вот обязанности можно изменить и в должностной инструкции без согласия персонала, но об этом нужно известить работников заранее.

О новых обязанностях уведомите работников за два месяца в двух случаях. Во-первых, если инструкция — это приложение к трудовому договору. Во-вторых, если сокращение обязанностей изменяет другие условия, например зарплату работника (ст. 74 ТК РФ).

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Чтобы изменить инструкцию, издайте приказ в произвольной форме за подписью руководителя. Также оформите дополнительное соглашение к трудовому договору и подпишите его с работником.

Ознакомить сотрудников с новой должностной инструкцией можно несколькими способами. Например, сотрудники могут проставить визу в специальном журнале, ознакомительном листе к инструкции либо на экземпляре документа, который хранится у руководителя.

Листы ознакомления подшивайте к инструкции. На них должна быть подпись ответственного сотрудника. Например, директора, начальника отдела кадров или главбуха. Зависит от того, кто в компании ведет кадровый учет.

По общим правилам должностную инструкцию работника необходимо составлять в двух экземплярах. Один экземпляр по просьбе сотрудника организация может ему вручить (письмо Роструда от 31.10.07 № 4412–6).