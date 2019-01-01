111 января 2019

Компания заказала услуги по подбору персонала. Подписали акты выполненных работ, все счета-фактуры получили. Но персонал фактически не набрали, поэтому решили не отражать расходы по налогу на прибыль. Можно ли принять к вычету НДС?

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отвечает:

Вы можете получить вычет.

Компания вправе заявить вычет НДС, если приняла покупку к учету и получила от поставщика счет-фактуру.

Акты подтверждают, что услуги вам оказали. Поэтому суммы входного НДС вы можете поставить к вычету (п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК).

Но в вашем случае есть причина для спора с налоговиками. Инспекторы могут заподозрить, что компания хочет получить необоснованную выгоду. От услуг не получили результатов, поскольку персонал для компании так и не набрали.

Налоговики оспорят услуги, если найдут в первичке любые недостоверные сведения. Контролеры могут доказать формальный документооборот, и тогда суд их поддержит (постановления Арбитражного суда Северо-Западного округа от 30.03.2018 № Ф07-1667/2018, от 18.01.2018 № Ф07-15583/2017).

Запаситесь документами, которые подтвердят, что вам оказывали услуги. Например, отчетом контрагента о претендентах на вакансии, резюме кандидатов, сведениями о том, что вы проводили собеседования, записями о брони переговорок.

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