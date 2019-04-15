Да, почтовые марки — это денежные документы. Отражайте их на счете 50 субсчет «Денежные документы». Аналитический учет ведите по каждому виду марок (Инструкция к Плану счетов, утв. приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н). Конкретный порядок закрепите в учетной политике, например, так: «Общество учитывает приобретенные авиабилеты, железнодорожные билеты и другие денежные документы обособленно. Учет закупленных денежных документов ведется на субсчете “Денежные документы” балансового счета 50».

Приходуйте денежные документы в той сумме, которую подотчетник истратил на покупку. На учет поставьте в момент утверждения авансового отчета, а спишите, когда будете выдавать сотруднику, который пойдет отправлять почту. Проводки такие:

ДЕБЕТ 50 субсчет «Денежные документы» КРЕДИТ 71 (60)

приобретены почтовые марки;

ДЕБЕТ 71 (73) КРЕДИТ 50 субсчет «Денежные документы»

выданы почтовые марки сотруднику.

Получение и выдачу марок отражайте в ведомости, например в журнале учета денежных документов. Форму разработайте самостоятельно и утвердите в учетной политике. Главное, чтобы в ней были все необходимые реквизиты первички, такие как наименование, дата и подписи ответственных лиц (п. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402- ФЗ). Иначе не сможете корректно провести инвентаризацию денежных документов и исказите бухотчетность.

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