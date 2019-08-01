711 августа 2019

Компания выплачивает сотрудникам суточные. Надо ли отражать их в расчете по взносам?

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отвечает:

Да, надо.

Страхователь отражает в отчетах все выплаты сотрудникам: как облагаемые, так и освобожденные от взносов. Суммы, на которые не требуется начислять взносы, надо показать в отдельных строках отчета. Например, в строке 040 подраздела 1.1 и подраздела 1.2 [п. 7.6, 8.5 приложения 2 к приказу ФНС от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@]. Суточные в пределах нормы не облагаются взносами, поэтому их требуется отразить в расчете по взносам [письмо ФНС от 24.11.2017 № ГД-4-11/23829@].

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