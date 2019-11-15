1515 ноября 2019

Меняется порядок учета имущества в лизинге и аренде. Кому выгодно применять новые правила досрочно, с 2020 года?

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отвечает:

Что меняется в работе бухгалтера в 2020 году

Применять новый федеральный стандарт «Бухгалтерский учет аренды» с 2020 года выгодно компаниям, которые в 2020 году заключат договоры аренды и лизинга со сроком действия до 2023 года включительно или позже. Это позволит избежать в бухгалтерской отчетности за 2022 год нестыковок, которые связаны с изменением правил учета. Речь идет о договорах лизинга с правом выкупа имущества по цене ниже рыночной. Кроме того, новые правила касаются договоров аренды с правом субаренды.

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