Нет, так делать нельзя. Но зато можно уменьшить налоговую базу 2019 года на убыток 2016 года в сумме 800 000 руб. и частично на убыток 2017 года в сумме 200 000 руб. У вас останется убыток 2017 года в размере 100 000 руб. (300 000 – 200 000). Его вы вправе будете учесть при расчете налога за периоды с 2020 по 2027 год. А убыток за 2018 год — при расчете налога за периоды с 2020 по 2028 год.

Компании на упрощенке с объектом «доходы минус расходы» переносят убытки в той очередности, в которой они были получены (абз. 5 п. 7 ст. 346.18 НК, письмо Минфина от 17.12.2019 № 03-11-11/98678). При этом компания вправе переносить убыток в течение 10 лет, следующих за годом, в котором получила этот убыток (абз. 2 п. 7 ст. 346.18 НК). Если убыток перенесли частично, оставшуюся часть используйте для уменьшения налоговой базы следующих лет.

Что меняется в работе бухгалтера

В декларации за 2019 год отразите убыток в строке 230 раздела 2.2 по единому налогу (п. 8.4 Порядка, утв. приказом ФНС от 26.02.2016 № ММВ-7-3/99).

Храните первичные документы, которые подтверждают убытки, в течение всего срока их переноса (абз. 7 п. 7 ст. 346.18 НК).

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