Все изменения в вашей работе с 1 января 2017 года

C 2017 года в вашей работе многое поменялось. Главное – платить взносы и отчитываться по ним нужно в налоговую.

Есть и другие перемены. Теперь можно дольше списывать убытки, появились новые вычеты и коды по НДФЛ, будет меньше путаницы с пояснениями по НДС и стало проще удержаться на упрощенке до конца года. Разобраться во всем новом поможет наш сервис