Два случая, когда долг компании спросят с главбуха

Главному бухгалтеру придется отвечать по долгам компании в двух самых распространенных случаях.

Первый случай — по вине главбуха возникли ошибки в бухучете и отчетности или отсутствуют документы. За это нарушение могут привлечь двух работников — директора и главбуха. Ведь один отвечает за организацию бухучета и хранения документов, а второй ведет бухучет (письмо ФНС России от 16.08.2017 № СА-4-18/16148).

Но платить по долгам компании заставят только в том случае, если ошибки в отчетах привели к банкротству. То есть руководство получало неверную информацию и по этой причине принимало ошибочные решения.

Второй случай — у организации есть долги по налогам и взносам. Но опасаться субсидиарной ответственности стоит только тогда, когда промах бухгалтера стал причиной долгов компании и невозможности их погашения.

Риск возникает, если доначисления налогов после проверки будут настолько велики, что компания не сможет расплатиться с бюджетом. И налоговики начнут банкротить компанию. Но надо помнить про лимит по сумме долга в 50 процентов.

Риски есть даже у бухгалтеров, которые работают по гражданско-правовому договору или уже уволились. Их могут привлечь к ответственности, если они могли влиять на работу компании за три года до того, как появились признаки банкротства. При этом доказывать свою невиновность главбуху придется самостоятельно. На это обращает внимание ФНС в своем письме от 16.08.2017 № СА-4-18/16148.

Но если у главбуха нет имущества или денег, то налоговики им не заинтересуются. Ведь за его счет все равно не получится погасить долги и пополнить бюджет.

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