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В расчете за 9 месяцев раздел 1 и титульный лист заполняйте по общим правилам. А в разделе 2 учтите особенности по видам доходов: отпускные, больничные, дивиденды или другие выплаты.
Как правильно заполнить раздел 2 в 6-НДФЛ, смотрите в памятке Системы Главбух. Найдите свою ситуацию по разделам:
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Ситуация
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Как заполнить 6-НДФЛ
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Зарплата и премии
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Выплатили зарплату за прошедший месяц
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– строка 100 – последний день месяца, за который начислили зарплату (премию);
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Зарплату под расчет выплатили до конца месяца
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– строка 100 – последний день месяца, за который начислена зарплата;
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Выплатили производственную годовую (полугодовую, квартальную) премию
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– строка 100 – дата выплаты премии;
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– строка 100 – последний день месяца, за который приказом начислена премия;
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– строка 100 – дата выплаты премии;
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– строка 100 – день выплаты вознаграждения;
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