Статья подготовлена

по материалам Системы Главбух Бесплатный доступ на 3 дня

В расчете за 9 месяцев раздел 1 и титульный лист заполняйте по общим правилам. А в разделе 2 учтите особенности по видам доходов: отпускные, больничные, дивиденды или другие выплаты.

Как правильно заполнить раздел 2 в 6-НДФЛ, смотрите в памятке Системы Главбух. Найдите свою ситуацию по разделам:



Ситуация Как заполнить 6-НДФЛ Зарплата и премии Выплатили зарплату за прошедший месяц Аванс выплатили в последний день месяца – строка 100 – последний день месяца, за который начислили зарплату (премию);

– строка 110 – день фактической выплаты зарплаты (премии);

– строка 120 – следующий рабочий день после даты, указанной по строке 110;

– строка 130 – сумма дохода;

– строка 140 – сумма удержанного налога Зарплату под расчет выплатили до конца месяца – строка 100 – последний день месяца, за который начислена зарплата;

– строка 110 – дата дохода (т. е. последний день месяца, за который начислена зарплата);

– строка 120 – следующий рабочий день после даты, указанной по строке 110;

– строка 130 – сумма дохода;

– строка 140 – сумма удержанного налога Выплатили производственную годовую (полугодовую, квартальную) премию – строка 100 – дата выплаты премии;

– строка 110 – та же дата, что и по строке 100;

– строка 120 – следующий рабочий день после того, который указан по строке 110;

– строка 130 – сумма дохода;

– строка 140 – сумма удержанного налога Выплатили ежемесячную производственную премию – строка 100 – последний день месяца, за который приказом начислена премия;

– строка 110 – день фактической выплаты премии;

– строка 120 – следующий рабочий день после дня, указанного по строке 110;

– строка 130 – сумма дохода;

– строка 140 – сумма налога Выплатили непроизводственную премию в середине месяца – строка 100 – дата выплаты премии;

– строка 110 – та же дата, что и по строке 100;

– строка 120 – следующий рабочий день после того, который указан по строке 110;

– строка 130 – сумма дохода;

– строка 140 – сумма удержанного налога Выплатили доход по гражданско-правовому договору – строка 100 – день выплаты вознаграждения;

– строка 110 – та же дата, что и по строке 100;

– строка 120 – следующий рабочий день после даты, указанной по строке 110;

– строка 130 – сумма дохода;

– строка 140 – сумма удержанного налога

Отпускные и больничные

Выплаты при увольнении

Вычеты, матвыгода, матпомощь и другие ситуации

Чтобы посмотреть все материалы и скачать нужные таблицы Системы Главбух, попробуйте бесплатный доступ на три дня

Вам также поможет заполнить 6-НДФЛ за 9 месяцев:

Как составить и сдать расчет по форме 6-НДФЛ

12 примеров для 6-НДФЛ за 9 месяцев на реальных цифрах

Как проверить, верен ли расчет 6-НДФЛ

Пример заполнения расчета за 9 месяцев 2017 года