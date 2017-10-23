24723 октября

Как заполнить раздел 2 в 6-НДФЛ: аванс, премии, ГПД, матпомощь

Статья подготовлена
по материалам Системы Главбух

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В расчете за 9 месяцев раздел 1 и титульный лист заполняйте по общим правилам. А в разделе 2 учтите особенности по видам доходов: отпускные, больничные, дивиденды или другие выплаты.

Как правильно заполнить раздел 2 в 6-НДФЛ, смотрите в памятке Системы Главбух. Найдите свою ситуацию по разделам:


Ситуация

Как заполнить 6-НДФЛ

Зарплата и премии

Выплатили зарплату за прошедший месяц

Аванс выплатили в последний день месяца

– строка 100 – последний день месяца, за который начислили зарплату (премию);
– строка 110 – день фактической выплаты зарплаты (премии);
– строка 120 – следующий рабочий день после даты, указанной по строке 110;
– строка 130 – сумма дохода;
– строка 140 – сумма удержанного налога

Зарплату под расчет выплатили до конца месяца

– строка 100 – последний день месяца, за который начислена зарплата;
– строка 110 – дата дохода (т. е. последний день месяца, за который начислена зарплата);
– строка 120 – следующий рабочий день после даты, указанной по строке 110;
– строка 130 – сумма дохода;
– строка 140 – сумма удержанного налога

Выплатили производственную годовую (полугодовую, квартальную) премию

– строка 100 – дата выплаты премии;
– строка 110 – та же дата, что и по строке 100;
– строка 120 – следующий рабочий день после того, который указан по строке 110;
– строка 130 – сумма дохода;
– строка 140 – сумма удержанного налога

Выплатили ежемесячную производственную премию

– строка 100 – последний день месяца, за который приказом начислена премия;
– строка 110 – день фактической выплаты премии;
– строка 120 – следующий рабочий день после дня, указанного по строке 110;
– строка 130 – сумма дохода;
– строка 140 – сумма налога

Выплатили непроизводственную премию в середине месяца

– строка 100 – дата выплаты премии;
– строка 110 – та же дата, что и по строке 100;
– строка 120 – следующий рабочий день после того, который указан по строке 110;
– строка 130 – сумма дохода;
– строка 140 – сумма удержанного налога

Выплатили доход по гражданско-правовому договору

– строка 100 – день выплаты вознаграждения;
– строка 110 – та же дата, что и по строке 100;
– строка 120 – следующий рабочий день после даты, указанной по строке 110;
– строка 130 – сумма дохода;
– строка 140 – сумма удержанного налога

Отпускные и больничные

Выплаты при увольнении

Вычеты, матвыгода, матпомощь и другие ситуации

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