Можно списать 15 тыс. рублей.

Компания вправе списать расходы на использование личного транспорта в пределах норм. Об этом сказано в подпункте 11 пункта 1 статьи 264 НК РФ. Но в этом пункте речь идет о компенсации за использование легковых машин.

Траты на компенсацию за использование грузовиков не названы в статье 264 НК РФ. Но перечень расходов открытый. Поэтому компенсацию за грузовики компания тоже вправе списать как прочие расходы (подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ). Причем нормировать их не нужно. Такого же мнения придерживаются и чиновники (письмо Минфина России от 18.03.10 № 03-03-06/1/150).