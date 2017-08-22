6322 августа

Мы перевозим грузы. Приняли на работу водителя, у которого есть грузовик. Будем платить ему компенсацию за использование личного транспорта — 15 тыс. рублей в месяц. Какую сумму мы вправе учесть в расходах?

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отвечает:

Можно списать 15 тыс. рублей.

Компания вправе списать расходы на использование личного транспорта в пределах норм. Об этом сказано в подпункте 11 пункта 1 статьи 264 НК РФ. Но в этом пункте речь идет о компенсации за использование легковых машин.

Траты на компенсацию за использование грузовиков не названы в статье 264 НК РФ. Но перечень расходов открытый. Поэтому компенсацию за грузовики компания тоже вправе списать как прочие расходы (подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ). Причем нормировать их не нужно. Такого же мнения придерживаются и чиновники (письмо Минфина России от 18.03.10 № 03-03-06/1/150).

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