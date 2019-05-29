1129 мая 2019

Директор — единственный учредитель решил за счет компании оплатить путевку в санаторий своему родственнику. Вправе ли мы так поступить? Какие налоги потребуется заплатить?

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отвечает:

Компания может подарить путевку родственнику директора, но только за счет чистой прибыли.

Доходы организации можно уменьшить на расходы, которые нужны, чтобы получить прибыль. Путевка родственнику директора под это определение не подпадает. Безвозмездно переданное имущество, работы или услуги также нельзя списать в расходы (п. 16 ст. 270 НК). Единственный учредитель вправе сделать подарок от имени компании, но только за счет чистой прибыли. Родственник руководителя получит доход в натуральной форме, который облагается НДФЛ (п. 1 ст. 210 НК). Налоговой базой будет стоимость путевки. Из нее можно вычесть 4000 руб., если вручаете путевку по договору дарения (п. 28 ст. 217 НК).

Удержать налог с дохода должна ваша компания.

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