Расходы на рекламу в каталогах торговых сетей нормируются

Компания размещает информацию о своей продукции в каталогах и брошюрах торговых сетей. Расходы на такую печать признают при расчете налога на прибыль по нормам. Так пояснили финансисты.

Рекламные расходы учитывают при расчете налога на прибыль в составе прочих (подп. 28 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса РФ). Без лимита признают расходам:

на рекламу в СМИ, через информационно-телекоммуникационные сети, при кино- и видеообслуживании;

на световую и иную наружную рекламу, включая изготовление рекламных стендов и щитов;

на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на оформление витрин, выставок-продаж, комнат образцов и демонстрационных залов, изготовление рекламных брошюр и каталогов.

Все остальные рекламные расходы нормируются – при расчете налога на прибыль признают затраты не выше 1 процента выручки от реализации (п. 4 ст. 264 Налогового кодекса РФ). По мнению Минфина, расходы на печать информации о производимой продукции в каталогах и брошюрах торговых сетей нормируются (письмо от 23 декабря 2016 г. № 03-03-06/1/77417).

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