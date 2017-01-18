Расходы на рекламу в каталогах торговых сетей нормируются

Компания размещает информацию о своей продукции в каталогах и брошюрах торговых сетей. Расходы на такую печать признают при расчете налога на прибыль по нормам. Так пояснили финансисты.
Рекламные расходы учитывают при расчете налога на прибыль в составе прочих (подп. 28 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса РФ). Без лимита признают расходам:
- на рекламу в СМИ, через информационно-телекоммуникационные сети, при кино- и видеообслуживании;
- на световую и иную наружную рекламу, включая изготовление рекламных стендов и щитов;
- на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на оформление витрин, выставок-продаж, комнат образцов и демонстрационных залов, изготовление рекламных брошюр и каталогов.
Все остальные рекламные расходы нормируются – при расчете налога на прибыль признают затраты не выше 1 процента выручки от реализации (п. 4 ст. 264 Налогового кодекса РФ). По мнению Минфина, расходы на печать информации о производимой продукции в каталогах и брошюрах торговых сетей нормируются (письмо от 23 декабря 2016 г. № 03-03-06/1/77417).
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