Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- СМР: расчет НДС и реконструкция ОС подрядным способом
- Об удержании по исполнительному листу
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- Налогообложение зарплаты иностранца
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- Учет при налогообложении расходов на услуги такси
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- О бухучете в кинопроизводстве
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- Оплата донорских дней
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- Работа по совместительству: НДФЛ и страховые взносы
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- Учёт и амортизация объектов основных средств. Государственная регистрация
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- Заполнение формы № Р14001
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- Обязательный аудит
- расходы усн
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- О порядке приема на работу студента
- Переход на ЕНВД
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- Учет при УСН услуг СЭС. Расходы при УСН
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- Можно ли принять на работу совместителя в головную организацию и в филиал?
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- импорт товара
- Первичные документы у ИП
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- паспорт сделки
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- Страховые взносы на сумму отпускных
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- Переход с УСН на ОСНО
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- Спонсорская деятельность
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- применение ЕНВД и ККТ при торговле ювелиркой
- Учет субсидии
- Как выплатить суточные, если сотрудник работал в день отъезда в командировку
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- Заполнение баланса
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- Отделимые улучшения
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- ОКТМО Самара
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- Возврат излишне перечисленного НДФЛ
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- Замена аккумулятора
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- Счет-фактура на аванс
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- Инженерно-геодезические изыскания
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- Персональные данные
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- Бухгалтерская отчетность ИП
- ИП дарит недвижимость, доходы
- Новация
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- Переход на ОСНО
- Кто должен оформлять топливную карту
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- Выплата доли
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- Декларации по алкоголю.
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- уведомить сотрудника о сверхурочной работе
- Расчеты наличными за оказанные услуги
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- Как рассчитать лимит наличных в кассе?
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- Приобретение программного обеспечения у нерезидента
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- Кассовые и товарные чеки
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- Площадь при расчете ЕНВД
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- Нужно ли платить НДФЛ и страховые взносы при компенсации сотруднику стоимости лекарства за счет чистой прибыли.
- НДС с аванса
- Продажа товаров в розницу
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- Если в приходном кассовом ордере ошибочно выделен НДС
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- Дата составления акта по форме КС-2 и КС-3
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- Брак в строительстве
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- Использование кредитных средств не по назначению
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- Расчет доплаты за ночные часы
- Пониженные страховые взносы УСН
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- Организация покупает у муниципального образования в рассрочку недвижимое имущество. НДС
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- стоматологическая установка СПИ
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- Нормирование
- Подпись в УПД.
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- Ошибка в кассовом чек. Исправления
- Выдача покупателю документов
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- О безвозмездном экспорте
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- Код вида предпринимательской деятельности
- Отчет по посреднической сделке
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- Перевыставление коммунальных расходов НДС
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- Вознаграждение по авторским договорам
- новый вид деятельности
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- О материальной выгоде у ИП
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- путевой лист автопогрузчик
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- О займе работнику
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- Перепланировка квартиры
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- нужно ли сдавать персонифицированную отчетность
- Аренда автомобиля.
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- О счете на оплату
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- Выход участника из общества
- Договор строительного подряда
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- Как отразить в бухучете и при налогообложении возврат части страховой премии.
- Что делать если исполнительный документ поступил после выплаты аванса и денежных средств для взыскания недостаточно.
- Может ли юридическое лицо выдать займ своему учредителю?
- Об ответственности за невнесение сведений в ЕГРЮЛ
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- О представлении уточненной декларации
- неисключительные права, УСН
- Прямые и косвенные расходы
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- О декларации по НДС
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- Пособие по беременности и родам
- Доверенность
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- Увольнение по соглашению сторон
- транспортное средство
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- КМ-6
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- Пояснительная записка
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- Взаимозачет
- Перечисление заработной платы сотрудникам со счета третьих лиц
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- Кассовые операции.
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- Реализация квартир застройщиком-инвестором.
- расходы
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- Новогодние подарки клиентам (сумма ограничений).
- Перечисление НДФЛ и страховых взносов с выплат иногороднему сотруднику.
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