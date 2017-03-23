Из-за ошибки в КБК платить пени не придется

Если в платежке на уплату налога указан неверный КБК, недоимки не возникнет.
Такой вывод содержится в письме Минфина России от 19.01.2017 № 03-02-07/1/2145.
Финансисты указали, что только две ошибки приведут к тому, что налог окажется неуплаченным:
- неправильный номер счета Федерального казначейства;
- не то наименование банка получателя платежа.
Соответственно из-за ошибки в КБК недоимки не возникнет. Но такой платеж потребуется уточнить, чтобы налоговики отразили его в карточке расчетов с бюджетом.
Если уточнить платеж с ошибочным КБК, пени за просрочку платить не придется.
В таком же порядке следует уточнять платежи по страховым взносам.
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