Из-за ошибки в КБК платить пени не придется

Если в платежке на уплату налога указан неверный КБК, недоимки не возникнет.

Такой вывод содержится в письме Минфина России от 19.01.2017 № 03-02-07/1/2145.

Финансисты указали, что только две ошибки приведут к тому, что налог окажется неуплаченным:

неправильный номер счета Федерального казначейства;

не то наименование банка получателя платежа.

Соответственно из-за ошибки в КБК недоимки не возникнет. Но такой платеж потребуется уточнить, чтобы налоговики отразили его в карточке расчетов с бюджетом.

Если уточнить платеж с ошибочным КБК, пени за просрочку платить не придется.

В таком же порядке следует уточнять платежи по страховым взносам.

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