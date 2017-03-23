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Сколько платежек оформлять по НДФЛ

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Из-за ошибки в КБК платить пени не придется

23 марта 230 просмотров

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Если в платежке на уплату налога указан неверный КБК, недоимки не возникнет.

Такой вывод содержится в письме Минфина России от 19.01.2017 № 03-02-07/1/2145.

Финансисты указали, что только две ошибки приведут к тому, что налог окажется неуплаченным:

  • неправильный номер счета Федерального казначейства;
  • не то наименование банка получателя платежа.

Соответственно из-за ошибки в КБК недоимки не возникнет. Но такой платеж потребуется уточнить, чтобы налоговики отразили его в карточке расчетов с бюджетом.

Если уточнить платеж с ошибочным КБК, пени за просрочку платить не придется.

В таком же порядке следует уточнять платежи по страховым взносам.

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Инспекторы обязаны уточнить платеж. если вы перепутали КБК

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Polya85
написала на форуме журнала «Главбух»:
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

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