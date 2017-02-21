За периоды работы в каждом регионе надо применять разные коэффициенты.

Компании, которые расположены в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, начисляют зарплату с учетом повышающего коэффициента (ст. 315 ТК РФ). Из-за особенностей работы некоторые сотрудники ездят по разным районам и регионам. Верховный суд в своем обзоре от 26.02.14 сделал вывод, что в этом случае к зарплате нужно применять коэффициенты и надбавки, предусмотренные в каждой местности. Причем даже если они меньше, чем в районе, где расположена компания. Эту позицию недавно поддержал Роструд (письмо от 15.01.16 № ТЗ/23333-6-1).

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