Ошибка в названии покупателя лишит вычета по НДС

В строке 6 счета-фактуры вместо названия компании-покупателя поставщик вписал фамилию и имя ее сотрудника. Принять НДС к вычету по такому документу нельзя. Такой вывод сделала ФНС в письме от 9 января 2017 г. № СД-4-3/2.

В счете-фактуре поставщик должен указать полное или сокращенное наименование покупателя по учредительным документам (постановление от 26 декабря 2011 г. № 1137). Если вместо названия компании вписать Ф.И.О. ее сотрудника, инспекторы не смогут определить покупателя и откажут в вычете.

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