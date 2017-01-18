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Ошибка в названии покупателя лишит вычета по НДС

18 января 229 просмотров

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В строке 6 счета-фактуры вместо названия компании-покупателя поставщик вписал фамилию и имя ее сотрудника. Принять НДС к вычету по такому документу нельзя. Такой вывод сделала ФНС в письме от 9 января 2017 г. № СД-4-3/2.

В счете-фактуре поставщик должен указать полное или сокращенное наименование покупателя по учредительным документам (постановление от 26 декабря 2011 г. № 1137). Если вместо названия компании вписать  Ф.И.О. ее сотрудника, инспекторы не смогут определить покупателя и откажут в вычете.  

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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