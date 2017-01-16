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16 января 71 просмотр

Компания хочет раздать контрагентам календари на год. Можно ли их стоимость списать в расходы по налогу на прибыль?

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отвечает:

Безопаснее списывать такие подарки за счет чистой прибыли.

Компания передает календари безвозмездно. Поэтому расходы на их приобретение или изготовление не учитываются (п. 16 ст. 270 НК РФ, письмо Минфина России от 08.10.12 № 03-03-06/1/523).

В то же время есть способ списать расходы. Если на календарях есть символика компании, то их стоимость можно учесть как представительские. Но при условии, что фирма будет раздавать календари на встрече с контрагентами. Для учета затрат понадобятся отчет о встрече, утвержденный руководителем, и первичные документы. Приказ о деловой встрече и смета расходов не являются обязательными (письмо Минфина России от 10.04.14 № 03-03-РЗ/16288). Если инспекторы будут спорить, то расходы можно защитить в суде. Есть решения в пользу компаний (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 05.10.10 № КА-А41/11224–10).

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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